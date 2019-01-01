Harley Davidson. Знаменитый культовый бренд

Одним из самых известных в мире брендов является бренд-легенда, бренд-миф, бренд-культ Harley Davidson. И этот бренд действительно легендарный и действительно культовый.

Причем, что интересно, тех, кто пользуется продукцией бренда Harley Davidson значительно меньше, нежели тех, кто знает и чтит этот легендарный бренд.

Кстати, если уж быть совсем дотошным, то и продукция Harley Davidson сама по себе совсем не конкурентоспособна по сравнению с продукцией других фирм на рынке мотоциклов. Мотоциклы Harley Davidson не очень мощные, не очень быстрые, не очень экономные – как по расходу топлива, так и по цене. Однако среди всех мотоциклов в мире, мотоциклы Harley Davidson являются самыми культовыми и четко соответствуют своему уникальному стилю.

Harley Davidson стал настоящим культом, великим брендом на свете. И люди, которые приобретают Harley Davidson, покупают их именно из-за культовости самого бренда.

Причем успех бренда связан с целой эпохой – эпохой байкеров, эпохой Ангелов Ада, колесивших по Америке на харлеях. Harley Davidson увековечен в истории человечества благодаря книге «Дзен и искусство вождения мотоцикла», благодаря культовому фильму «Ездок» с Джеком Николсоном и фильму «Дикарь» с Марлоном Брандо, и даже культовому фильму «Терминатор» с Арнольдом Шварценеггером. Можно привести еще множество примеров, где немаловажную роль играет мотоцикл Harley Davidson, но это и не нужно – даже сейчас многие знают, что представляет собой Harley Davidson.

Опять же для примера – одной из самых популярных в мире татуировок является эмблема Harley Davidson, которая украшала топливные баки фирменных мотоциклов.

И, чтобы ни случилось с компанией Harley Davidson, бренд навсегда останется легендарным и культовым и рисунки и фотографии мотоциклов Harley Davidson еще много лет будут украшать одежду и стены людей.

Поспорить с такой культовой популярностью, как у Harley Davidson может разве что только не менее легендарный бренд Zippo.

Кстати, подобная культовость не всегда на руку компании-производителю. Например, однажды Harley Davidson пытались занять новую нишу на рынке – они стали производить женскую парфюмерию. Но ведь культ Harley Davidson – это истинно мужской бренд, с явными атрибутами мужественности и силы. И поэтому в восприятии покупательниц бренд никак не мог ассоциироваться с женским парфюмом, и поэтому нововведение Harley Davidson потерпело крах. Что, впрочем, никак не повлияло на культовость и восприятие бренда. Да и вообще вряд ли что-либо изменит этот устоявшийся образ, который возникает при упоминании Harley Davidson.

И чтобы не случилось, бренд Harley Davidson навеки останется в истории человечества, как легендарный культовый бренд - истинно мужской, истинно мужественный.

Другие знаменитые культовые бренды:

• Google. Знаменитый культовый бренд

• Gucci. Знаменитый культовый бренд

• Guinness. Знаменитый культовый бренд

• Hard Rock Cafe. Знаменитый культовый бренд ﻿

Поделиться самым интересным: